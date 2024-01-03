03 января, 07:55Общество
В Госдуме предложили сделать катки бесплатными для участников СВО и их семей
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил сделать бесплатным вход на катки для участников спецоперации на Украине и членов их семей. Об этом он сообщил РИА Новости.
Помимо участников СВО, парламентарий предложил отменить плату за вход на катки для малообеспеченных, многодетных семей и семей с детьми и взрослыми, имеющими особенности здоровья, не препятствующие такому отдыху.
По словам Хамитова, праздники в России, особенно новогодние, зачастую ассоциируются только с застольями. Так, нелишним будет показать и альтернативный способ времяпрепровождения в выходные дни, считает депутат.
"Ведь гораздо лучше, приятнее и полезнее заниматься спортом, чем снова и снова предаваться излишествам за столом", – добавил он.
Парламентарий выразил уверенность в том, что подобная инициатива поспособствует массовому интересу к катанию на коньках.
Ранее правительство России приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств на предоставление поддержки участникам спецоперации. Средства для поддержки участников СВО будут выделены из резервного фонда и предоставлены в форме субсидии.
До этого Владимир Путин подписал закон, по которому военнослужащие, принимающие участие в спецоперации РФ на Украине, и члены их семей могут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года.
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