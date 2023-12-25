Путин продлил право участников СВО обратиться за кредитными каникулами

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Военнослужащие, принимающие участие в спецоперации РФ на Украине, и члены их семей могут обратиться за кредитными каникулами до конца следующего года. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

В настоящее время указанным категориям могут предоставить каникулы по всем потребительским кредитам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые были оформлены до отправления военных в зону боевых действий.

Новые нормы также предполагают прекращение обязательств военнослужащего по договорам поручительства в случае его гибели в ходе спецоперации либо позднее, в результате полученной травмы, а также в случае признания его инвалидом I группы.

Ранее глава государства заявил, что участники спецоперации и их родные должны быть обеспечены всеми мерами поддержки. Путин подчеркнул важность предоставления равных прав всем без исключения – кадровым военным, добровольцам, мобилизованным, контрактникам и правоохранителям.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что верхняя палата уже начала работу над поручением президента по уравниванию всех военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, в вопросе предоставления различных мер поддержки.



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