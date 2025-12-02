Туман накроет Москву до утра 3 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туман ожидается в Москве в период с 21:00 вторника, 2 декабря, до 12:00 среды, 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве предупредили, что из-за тумана видимость на дорогах ухудшится до 200–700 метров. В связи с этим водителей попросили снизить скорость и держать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров.

Пешеходов попросили не оставлять детей без присмотра, а также быть внимательными и осторожными.

"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

Из-за тумана в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально и для Подмосковья. Оно сохранится до 09:00 среды, 3 декабря.

Ранее синоптики заявили, что декабрь в столице будет теплее нормы, в том числе первая декада. При этом количество осадков будет близко к стандартным показателям.