В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В Москве скончались 73 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 5 191 новый случай коронавирусной инфекции. При этом 6 575 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 464 984 человека, число умерших достигло 9 126 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено более 62,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,465 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 2 347 401 случай COVID-19, вылечились 1 830 349 человек, скончались 41 053.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов ранее выразил уверенность, что пандемия коронавируса завершится в 2021 году. При этом, по его словам, сам вирус сохранится.