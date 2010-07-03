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Общество

12:04

Более 470 пар заключат брак 31 декабря в отделах ЗАГС Москвы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные отделы ЗАГС в последний день года заключат брак более 470 пар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления ЗАГС города Елену Ефремову.

Она также отметила, что к настоящему моменту на 27 и 28 декабря подано уже около тысячи заявлений на регистрацию брака. Из них 130 торжественных церемоний пройдет на новых площадках для регистрации брака.

31 декабря отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме. Зарегистрировать свой брак можно будет в любом отделе, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного. За новогодние праздники пожениться планируют уже свыше 550 пар.

В праздники москвичи также смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце № 5 – 4 и 7 января.

Ранее Ефремова рассказала, что более 300 пар подали заявления на регистрацию браков в столице 20 февраля 2020 года – в "день четырех двоек". Она отметила, что дата выпадает на четверг. В этот день все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, которые регистрируют браки, проведут церемонии.

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