Более 38 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинацию от гриппа в этом сезоне прошли более 38,2 миллиона россиян, что составляет 26,2% от всего населения России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом специалисты отмечают увеличение доли гриппа в общей структуре выявляемых в России респираторных инфекций. Превышение эпидемических порогов заболеваемости наблюдается среди взрослых и детей в возрасте 7–14 лет.

Пороги заболеваемости ОРВИ в настоящее время превышены в 57 российских регионах.

Ранее Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Спутник V". В ведомстве уточнили, что при одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа прививки делают в разные части тела.