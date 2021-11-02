Провизор сообщила, как россиян обманывают в аптеках

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Стало известно, как покупателя могут обмануть в аптеке. Об этом рассказала эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина в эфире радио Sputnik.

Эксперт обратила внимание, что в обычном магазине покупатель имеет больше возможностей внимательно осмотреть приобретаемый товар, чем в аптеке при покупке лекарства. По этой причине она порекомендовала внимательнее относиться к товарам по акции.

В частности, стоит узнать у сотрудников аптеки срок годности лекарства.

"В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же, то есть когда у них подходит срок годности. На это надо отдельно обращать внимание", – подчеркнула Булыгина.

В случае, если на упаковке лекарства имеется лишь дата производства, срок годности препарата пишется в инструкции внутри упаковки. В этой ситуации стоит также узнать необходимую информацию на кассе до оплаты покупки.

Некоторые аптеки используют еще один не совсем честный прием, продолжила провизор.

"Могут поступить даже таким образом, что на лекарство поднимут цену, а потом якобы дадут скидку по акции. Вы можете поддаться ажиотажному спросу и купить себе лекарство дороже", – предостерегла Булыгина.

Для проверки скидок эксперт посоветовала узнавать стоимость лекарства в Интернете.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупреждал россиян об уловках фармацевтов. Он отмечал, что сотрудник аптеки делает это для того, чтобы побудить желание купить более дорогой препарат или приобрести какое-то лекарство дополнительно.