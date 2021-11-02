Синоптик назвал самый теплый день на неделе в Москве

Фото: Москва 24
Аномально теплая погода прогнозируется в столичном регионе в конце текущей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По прогнозу синоптика, пик температурной аномалии ожидается в четверг и пятницу.
"В пятницу даже до +13 градусов будет наблюдаться в Москве", – заявил Вильфанд.
Как отметил метеоролог, со среды погода будет облачной. При этом не исключена вероятность небольших дождей.
"В пятницу через Москву будет проходить небольшой фронт, будет сплошная облачность, поэтому ночи также будут теплыми – 7–8 градусов", – уточнил Вильфанд.
Он добавил, что теплую погоду будут определять воздушные массы с востока Средиземноморья.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 ноября столбики термометров в столице могут опуститься ниже нуля. Как объяснял Вильфанд, это произойдет из-за смены циркуляции воздушных масс.
Ранее Гидрометцентр России предупреждал, что в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Отмечалось, что предупреждение действует с 21:00 1 ноября до 09:00 2 ноября.
Видимость в некоторых районах столицы может упасть до 200 метров
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