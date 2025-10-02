"Ведомости": в России более чем в пять раз вырастут охотничьи сборы

Фото: depositphotos/RodimovPavel

Сборы за охоту на животных и птиц вырастут, но платить их будут только физические лица. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) получат освобождение от уплаты этих сборов, поскольку они уже несут другие обязательные платежи. Речь идет об аренде охотничьих угодий, госпошлинах и специальных разрешениях. Введение дополнительного сбора могло бы быть расценено как двойное налогообложение, пояснил в беседе с журналистами адвокат Вадим Егулемов.

Ожидается, что ставки сборов за использование объектов животного мира вырастут более чем в пять раз. Например, стоимость добычи благородного оленя или лося увеличится с 1,5 до 7,8 тысячи рублей, а за отстрел сайгака теперь нужно будет отдать 1 560 рублей. Охота на овцебыка обойдется в 78 тысяч вместо прежних 15.

Также возрастет плата за добычу косули, кабана и рыси – с 450 до 2 340 рублей, а соболя и выдры – с 120 до 624 рублей. Более того, Минприроды увеличит госпошлину за разрешение на охоту с 650 до 1,3 тысячи рублей.

Как отметил зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, данные изменения помогут усовершенствовать законодательство в сфере охотничьего хозяйства и адаптировать ставки к текущей экономической ситуации.

В конце июля в Подмосковье начался сезон охоты на болотно-луговую дичь для подружейных собак. В настоящее время владельцы легавых, ретриверов и спаниелей могут добывать дупелей, бекасов, гаршнепов, коростелей и ряд других видов куликов и пастушковых в соответствии с правилами охоты.

При этом с начала августа появилась возможность охотиться на водоплавающую, полевую и степную дичь, а также на боровую дичь.

