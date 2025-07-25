Сезон охоты на болотно-луговую дичь начался в Подмосковье

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Для владельцев подружейных собак в Подмосковье начался сезон охоты на болотно-луговую дичь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

По данным ведомства, начиная с 25 июля владельцы легавых, ретриверов и спаниелей могут добывать дупелей, бекасов, гаршнепов, коростелей и ряд других видов куликов и пастушковых в соответствии с правилами охоты.

Кроме того, с 9 августа появится возможность охотиться на водоплавающую, полевую и степную дичь, а с 16 августа начнется охота на боровую дичь.

Лицензии на охоту можно оформить в охотничьих хозяйствах, которых в Подмосковье насчитывается 64. Разрешение на добычу в общедоступных угодьях городских округов Солнечногорск, Шатура и Щелково доступны на портале "Госуслуги".

Ранее стало известно о начавшемся сезоне "тихой охоты". В июле этого года было много дождей, а потому подмосковные леса богаты белыми, подберезовиками, подосиновиками и шампиньонами.