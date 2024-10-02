Синоптик Леус: солнечная погода до 21 градуса ожидается в Москве 2 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Солнечная и сухая погода, а также до 21 градуса тепла ожидается в Москве 2 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Такие высокие показатели обусловлены смещением скандинавского антициклона на восток, пояснил синоптик. При этом по Московской области температура может поднять до 22 градусов.

Ветер в столице юго-восточный с порывали от 3 до 8 метров в секунду, добавил Леус. В свою очередь, атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

В четверг, 3 октября, также сохранится высокая температура до 22 градусов без осадков, уточнил метеоролог.

Октябрь в Москве в этом году будет на 1,5–2 градуса теплее нормы, согласно раннему прогнозу Леуса. По его словам, в целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России.

При этом количество осадков в октябре также должно быть нормальным – 65–75 миллиметров. Однако в конце рабочей недели столицу накроют дожди. Так, в ночь на пятницу, 4 октября, ожидаются небольшие, локальные осадки. За счет облачной погоды ночью ожидается от 9 до 11 градусов.