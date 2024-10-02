Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков и до 22 градусов тепла ожидается в Москве 2 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 20 до 22 градусов, по области – от 18 до 23 градусов.

Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Между тем из-за аномально теплой осени перелетные птицы не улетели из Москвы, поэтому сроки их миграции сдвинулись примерно на неделю. Теплая погода ожидается в столице в течение всей этой недели. Столбики термометров будут на 5–6 градусов выше нормы.

