Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в ближайшие несколько дней ожидается рекордно высокое атмосферное давление, сообщает центр погоды "Фобос".
Отмечается, что в субботу утром в столице обновился суточный рекорд высокого атмосферного давления. В 9:00 мск на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 миллиметра ртутного столба, что на 2 миллиметра выше, чем было в этот день в 1975 году.
Согласно прогнозам, давление продолжит повышаться, а в начале следующей недели оно выйдет на максимум.
"В понедельник и вторник показания барометров достигнут 768 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 единицы выше нормально. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту, глубиной около 220 метров", - говорится в сообщении.
В "Фобосе" добавили, рекорды высокого атмосферного давления будут обновляться в столице еще в течение четырех последующих дней, и эта серия из пяти рекордов подряд может стать самой продолжительной в октябре.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первую неделю октября в столице ожидается комфортная, солнечная погода с температурой воздуха на 1–2 градуса выше нормы. По его словам, такая погода сохранится достаточно долго, воздух постепенно прогреется до +15 градусов.
До этого начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что зима в этом году в России будет морозной. Он объяснил, что в текущем году на территории страны задерживались антициклоны, нынешнее похолодание можно объяснить влиянием арктического антициклона.
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