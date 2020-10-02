Минздрав напомнил о важности поведения населения в борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что в борьбе с коронавирусом сегодня большую роль играет поведение населения, которое должно обезопасить себя небольшими мерами.

"На сегодняшний день принципиально важно поведение населения, чтобы сохранить наш привычный образ жизни. Для этого нужно обезопасить себя определенными небольшими мерами", – отметил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост числа заразившихся COVID-19 в России серьезный, но ожидаемый. Она считает, что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов.

В России за последние сутки подтвердили 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 550 (27,1%) случаев были зафиксированы без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста (0,3%) зафиксированы в Московской области, Чувашской Республике, Тульской области и Чеченской Республике. При этом отмечается, что число случаев коронавируса растет по всему миру.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов посоветовал пожилым людям реже посещать магазины и ограничить поездки на общественном транспорте из-за распространения коронавируса.