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Онкоцентр имени Блохина работает в штатном режиме, новых заявлений на увольнение от врачей не поступало. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра.

"Новых заявлений нет. Институт работает в штатном режиме", – сказали в пресс-службе.

Накануне директор НМИЦ онкологии имени Блохина сообщил, что пятеро врачей отделения трансплантации костного мозга написали заявления об увольнении.

Обстановка в отделении трансплантации костного мозга НМИЦ обострилась после смены заведующего. Замена профессора Георгия Менткевича на Светлану Варфоломееву возмутила родителей лечившихся детей. Они устроили флешмоб в соцсетях с требованием защитить институт и заявили, что новый директор сокращает опытных врачей.

30 сентября детские онкологи центра имени Блохина опубликовали в Сети видеообращение. Они раскритиковали новое руководство и, пригрозив уволиться, потребовали начислять зарплату прозрачным образом. В ролике они призывают отстранить нового директора НИИ – Светлану Варфоломееву, занявшую этот пост в июне.

Иван Стилиди, в свою очередь, не исключил, что причиной обращения детских онкологов могли стать личные амбиции. Комиссия Минздрава, которая занимается изучением обстоятельств конфликта в онкоцентре, назвала поведение четырех сотрудников НИИ детской онкологи "грубым нарушением врачебной этики".

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что новый руководитель НИИ детской онкологии Светлана Варфоломеева предъявляет коллективу "абсолютно обоснованные" требования, которые "соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных". Комиссия продолжит работу до 10 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает, что министерство здравоохранения России примет меры для прояснения ситуации с зарплатами, а также другими претензиями сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

