Предупреждение о пожароопасности продлили в столичном регионе до 4 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров продлили в столичном регионе до полуночи 4 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Местами в регионе будет действовать чрезвычайная пожароопасность.

Ранее в Москве установили желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15–20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 3 сентября.

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По ее словам, погоду в столице будет определять антициклон, а атмосферное давление будет расти.

Она отметила, что ночью осадков не ожидается, а днем может быть кратковременный дождь.

