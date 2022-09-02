Милонов отреагировал на появление школьницы на линейке в Екатеринбурге в нижнем белье

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 посоветовал вызывать полицию при появлении учеников в неподобающем виде и не пускать их в школу.
Ранее в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за внешнего вида ученицы 10-го класса школы № 92. В День знаний она появилась на праздничной линейке без блузки, в одном лифчике, короткой юбке и на каблуках. Директор школы сообщил, что до этого за девушкой не наблюдалось такого поведения, а она сама не смогла объяснить свой поступок. Родителей подростка вызвали на беседу.
По словам Милонова, первыми заметить странный наряд девушки должны были именно родители.
"Она что, живет без родителей? Родители не видели, как она вышла? Возможно, она насмотрелась Моргенштерна и у нее помутнение", – прокомментировал депутат выходку десятиклассницы.
Наказание за появление в неподобающем виде должно быть строгим, считает он.
Милонов подчеркнул, что речь идет не только о неподходящей одежде или ее отсутствии, но и о внешнем виде в целом. В школу нужно ходить прилично, добавил депутат.
"Это не право школьника ходить с розовыми волосами, это беспредел. В школу нужно ходить прилично. Поэтому ни с какими красными волосами, розовыми, фиолетовыми челками нельзя ходить, тем более никакие операции делать, губы увеличивать. Это все, ЧП сразу должно быть", – заключил он.
Ранее психолог Наталья Малышева выступила в поддержку школьной формы. Такая одежда необходима, чтобы детей от учебного процесса ничего не отвлекало, считает эксперт. Она отметила, что после отказа от формы в 90-х годах обострилась проблема ребят из семей с низким достатком, поскольку их задирали из-за внешнего вида. Уравнять учеников помогает единый стиль одежды, уверена психолог.
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