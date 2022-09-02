Десятиклассница в Екатеринбурге пришла на 1 сентября в нижнем белье

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Ученица 10-го класса школы № 92 в районе Кольцово в Екатеринбурге пришла на торжественную линейку в честь 1 сентября в бюстгальтере, юбке и туфлях. Об этом сообщает портал e1.ru.
Отмечается, что девушка не смогла обосновать выбор подобного наряда на День знаний.
"Мы поговорили с педагогом и детьми, завтра ученица придет вместе с родителями на встречу. Сегодня не стали праздник омрачать, но предварительную беседу уже провели", – прокомментировал инцидент директор образовательного учреждения Максим Калинин.
Он добавил, что в ходе разговора девушке планируют объяснить, что данный внешний вид является неподобающим для школы.
Директор высказал надежду, что подобных ситуаций больше не повторится.
До этого сообщалось, что торжественное мероприятие по случаю Дня знаний на Курилах состоялось на фоне извергающегося вулкана Эбеко. В средней школе Северо-Курильска отметили, что подобное не стало для них неожиданностью, по их словам, это происходит "по 25 раз" в день.
Сотрудница образовательного учреждения отметила, что расстояние от моря до вулкана составляет 7 километров. Явление не помешало проведению мероприятия. Женщина также отметила, что пепел от вулкана не долетал до школьников.
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