Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:55

Звезда сериала "Чики" рассказала о приступах тревоги

общество

Фото: стоп-кадр из сериала "Чики", 2020 год, реж. Эдуард Оганесян

Звезда российского сериала "Чики" Варвара Шмыкова рассказала, что после успеха проекта столкнулась с нестабильным психоэмоциональным состоянием. Об этом сообщают "Дни.ру".

Благодаря показу "Чик" Шмыкова получила широкую известность и множество предложений о съемках. Несмотря на активный период, актриса рассказала, что сильно устает и мало спит.

"Но на самом деле мне хватает. Я успеваю отдохнуть и выспаться даже", – заявила артистка, но добавила, что недостаток сна сказывается на ее внешности.

Варвара Шмыкова также рассказала, что страдает от страха публичности, у нее начались панические атаки. Она также пожаловалась на то, что борется с тревожными мыслями и может внезапно расплакаться без видимых причин.

Своими переживаниями актриса поделилась в личном Instagram-аккаунте. Подписчики уже предложили Шмыковой уделить больше времени отдыху и расслаблению.

Как ранее выяснили ученые Университетского колледжа Лондона, негативные мысли могут стать причиной развития болезни Альцгеймера. К такому выводу специалисты пришли после изучения показателей здоровья 360 человек старше 55 лет.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать