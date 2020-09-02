Звезда сериала "Чики" рассказала о приступах тревоги

Фото: стоп-кадр из сериала "Чики", 2020 год, реж. Эдуард Оганесян
Звезда российского сериала "Чики" Варвара Шмыкова рассказала, что после успеха проекта столкнулась с нестабильным психоэмоциональным состоянием. Об этом сообщают "Дни.ру".
Благодаря показу "Чик" Шмыкова получила широкую известность и множество предложений о съемках. Несмотря на активный период, актриса рассказала, что сильно устает и мало спит.
"Но на самом деле мне хватает. Я успеваю отдохнуть и выспаться даже", – заявила артистка, но добавила, что недостаток сна сказывается на ее внешности.
Варвара Шмыкова также рассказала, что страдает от страха публичности, у нее начались панические атаки. Она также пожаловалась на то, что борется с тревожными мыслями и может внезапно расплакаться без видимых причин.
Своими переживаниями актриса поделилась в личном Instagram-аккаунте. Подписчики уже предложили Шмыковой уделить больше времени отдыху и расслаблению.
Как ранее выяснили ученые Университетского колледжа Лондона, негативные мысли могут стать причиной развития болезни Альцгеймера. К такому выводу специалисты пришли после изучения показателей здоровья 360 человек старше 55 лет.
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