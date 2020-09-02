Гинцбург оценил состояние привившегося от коронавируса Жириновского

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что у лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который сделал прививку от COVID-19, все будет хорошо.

"Дай бог, чтобы у него было все хорошо, и я уверен, что у него будет все хорошо", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

О том, что 74-летний политик сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии.

Как рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса могут принимать участие добровольцы старше 60 лет.

Гинцбург отметил, что ранее несколько сотрудников учреждения в возрасте 70–80 лет уже привились от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Москве участвовать в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса вызвались более 3 тысяч человек. Непосредственно привиться смогут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний и прошедшие медицинское обследование.

Вакцинация в рамках исследований начнется в столице 5–7 сентября. Прививки от COVID-19 будут получены в 9–10 медицинских учреждениях столицы, позднее их количество увеличится до 20. Массовая вакцинация жителей страны может начаться после ноября – декабря 2020 года.