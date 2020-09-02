Пожилые люди смогут принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса могут принимать участие добровольцы старше 60 лет. Речь идет о препарате "Спутник V", который разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik V) для профилактики новой коронавирускной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено", – подчеркнул Кузнецов.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ранее несколько сотрудников учреждения в возрасте 70–80 лет уже привились от COVID-19.

"Человек 10-15, наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла", – рассказал Гинцбург.

Ученый также отметил, что сам в возрасте 68 лет несколько месяцев назад получил вакцину.

"Одной из задач пострегистрационных испытаний являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60–70, 80 лет, – будут набраны группы добровольцев среди москвичей", – добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в Москве участвовать в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса вызвались более 3 тысяч человек. Непосредственно привиться смогут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний и прошедшие медицинское обследование.

Вакцинация в рамках исследований начнется в столице 5–7 сентября. Прививки от COVID-19 будут получены в 9–10 медицинских учреждениях столицы, позднее их количество увеличится до 20. Массовая вакцинация жителей страны может начаться после ноября – декабря 2020 года.