Синоптик Шувалов: дожди покинут Москву 4 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди покинут Москву и область в ближайшие дни. Уже с воскресенья, 4 августа, в городе не ожидается существенных осадков. Об этом в беседе с News.ru заявил руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов.

По словам синоптика, в выходные, 3 и 4 августа, воздух в Москве может прогреться до 22–24 градусов тепла.

"Еще пару дней местами пройдут кратковременные дожди, а с воскресенья уже погода, скорее всего, будет без существенных осадков <...>. И с прекращением, ослаблением, уходом дождей и температура пойдет немножечко вверх", – пояснил Шувалов.

При этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале рассказала, что за прошедшие сутки в Москве выпало около 10% от месячной нормы осадков.

"За сутки 1-го числа в Московской и Тверской областях выпало до 16 миллиметров осадков, в Калужской и Смоленской – до 14 миллиметров. В Москве самый сильный дождь днем прошел в районе Измайлово, выпало 14,8 миллиметра, в Бутове было 10 миллиметров, на ВДНХ – 6,7 миллиметра", – отметила Позднякова.

Синоптик также добавила, что 2 августа в столичной области будет менее дождливым.

"Циклон постепенно заполняется, но в Нижегородской области еще дожди, местами сильные, с грозой", – заключила Позднякова.

Шувалов ранее рассказал, что москвичам не стоит ждать возвращения 30-градусной жары в августе. По словам эксперта, август будет в меру теплым, температура воздуха будет близка к норме для этого времени года.

В июне и июле специалисты зафиксировали в столице грозы с длинными и продолжительными мегамолниями. Причина их появления связана с продолжительно жаркими периодами, в России подобные мегамолнии фиксируются редко.