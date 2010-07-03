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Москва 24

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09:23

Небольшие дожди ожидаются в Москве в пятницу

общество погода

09:23

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 2 августа, в столице ожидается переменная облачность без существенных осадков. В дневные часы температура воздуха повысится до +18 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь. Температура в Москве составит 16–18 градусов, в Подмосковье – 14–19", – сказал Синенков.

Специалист отметил, что ветер подует северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет. Накануне, 31 июля, воздух в городе прогрелся только до +14,7 градуса. Средняя температура в минувшем месяце составила +16,8. Это на 1,4 градуса ниже климатической нормы. Таким холодным июль в Москве не был уже 32 года.

В Гидрометцентре рассказали, что август в этом году будет заметно прохладнее обычного. По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, начало месяца принесет пониженные температуры в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа.

"Утро": небольшие дожди ожидаются в столице 2 августа

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