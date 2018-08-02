Доверенные лица Свиридова направят МГИК предложения по улучшению контроля за выборами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Доверенные лица кандидата в мэры столицы Ильи Свиридова направят в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) предложения по улучшению контроля за выборами. Об этом рассказал представитель Свиридова Михаил Вельмакин.

"С одной стороны, это предложения по улучшению и, конечно же, по контролю за теми нарушениями, которые возможны, и вообще за всей системой голосования, которая проходит не только в столице, но и на федеральном уровне. Думаю, что эти предложения мы направим уже в начале следующей недели", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Он также отметил, что важной проблемой на выборах является нехватка знаний у наблюдателей, а также отсутствие должной координации в их работе. о его словам, обучением наблюдателей займутся сами доверенные лица совместно с организациями, которые занимаются наблюдением за выборами. Вельмакин подчеркнул, что будут настаивать на том, чтобы видеозаписи с выборов были доступны и по их завершении.

Ранее МГИК утвердила порядок видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в интернете, а также порядок хранения записей на выборах мэра Москвы.

Зампред комиссии Юрий Ермолов отметил, что видеокамеры будут во всех помещениях участковых избирательных комиссий (УИК), включая "дачные" участки. Трансляции не будут вестись только из избирательных участков в больницах, следственных изоляторах и участках, где голосуют военнослужащие, командиры воинских частей, а также там, где организация видеонаблюдения не была согласована.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".