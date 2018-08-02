Доверенные лица Свиридова направят МГИК предложения по улучшению контроля за выборами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Доверенные лица кандидата в мэры столицы Ильи Свиридова направят в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) предложения по улучшению контроля за выборами. Об этом рассказал представитель Свиридова Михаил Вельмакин.
"С одной стороны, это предложения по улучшению и, конечно же, по контролю за теми нарушениями, которые возможны, и вообще за всей системой голосования, которая проходит не только в столице, но и на федеральном уровне. Думаю, что эти предложения мы направим уже в начале следующей недели", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Он также отметил, что важной проблемой на выборах является нехватка знаний у наблюдателей, а также отсутствие должной координации в их работе. о его словам, обучением наблюдателей займутся сами доверенные лица совместно с организациями, которые занимаются наблюдением за выборами. Вельмакин подчеркнул, что будут настаивать на том, чтобы видеозаписи с выборов были доступны и по их завершении.
Ранее МГИК утвердила порядок видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в интернете, а также порядок хранения записей на выборах мэра Москвы.
Зампред комиссии Юрий Ермолов отметил, что видеокамеры будут во всех помещениях участковых избирательных комиссий (УИК), включая "дачные" участки. Трансляции не будут вестись только из избирательных участков в больницах, следственных изоляторах и участках, где голосуют военнослужащие, командиры воинских частей, а также там, где организация видеонаблюдения не была согласована.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: