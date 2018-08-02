МГИК утвердил порядок видеонаблюдения на выборах мэра Москвы

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Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила порядок видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в интернете, а также порядок хранения записей на выборах мэра Москвы. Соответствующее решение приняли во время заседания комиссии, передает Агентство "Москва".

"Будут воспроизводиться такие же действия по видеонаблюдению и трансляции, которые были в Москве на выборах президента 18 марта", – заявил зампред комиссии Юрий Ермолов.

Он также отметил, что видеокамеры будут во всех помещениях участковых избирательных комиссий (УИК), включая "дачные" участки. Трансляции не будут вестись только из избирательных участков в больницах, следственных изоляторах и участках, где голосуют военнослужащие, командиры воинских частей, а также там, где организация видеонаблюдения не была согласована.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".