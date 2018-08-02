Численность бабочек в столичном регионе увеличилась почти в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

В столице и области из-за жаркой погоды почти вдвое увеличилась численность бабочек, сообщил энтомолог, координатор Московского дома бабочек на ВДНХ Николай Чириков, передает Агентство "Москва".

По его словам, в этом году популяция всех видов бабочек в Москве и области многочисленная.

"Большое количество адмиралов прилетело к нам в этом году, и у них сейчас уже развивается следующее поколение – скоро будут вылетать уже свежие бабочки. Поэтому в августе у нас будет огромное количество молодых бабочек адмирал, которые уже вывелись в нашем регионе", – сказал Чириков.

Специалист отметил, что число немигрирующих бабочек, таких как крапивница и павлиний глаз, увеличилось почти вдвое благодаря погоде.

С первым похолоданием, по его словам, часть бабочек улетят на юг, а часть впадет в анабиоз.

Ранее сообщалось, что температура в августе на большей части России будет выше нормы.

Средние температуры будут выше обычных значений на большей части территории страны, рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев. По его словам, температурные показатели августа будут соответствовать норме или немного превысят ее. При этом в Сибири будет прохладней, чем обычно.

Специалисты из Университета Монаша в Мельбурне, как сообщалось ранее, прогнозируют, что число погибших от жары в ближайшее время резко увеличится. Ученые подсчитали, что могут быть тысячи жертв.К 2080 году, по мнению специалистов, в тропических и субтропических регионах пострадавших станет в пять раз больше из-за изменения климата и экстремальными погодными явлениями.