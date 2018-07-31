Температура в августе на большей части России будет выше нормы – синоптики

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Температура в августе на большей части России будет выше нормы. Об этом в рамках пресс-конференции "Погодные аномалии нынешнего лета: июльские наводнения, снег и тропический дождь. Какие еще сюрпризы ждать от погоды жителям России?" рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, передает Агентство "Москва".
"Температура в июне – июле на территории России была выше нормы. В августе эта тенденция сохранится", – сообщил Киктев.
Он также отметил, что погода в Сибири будет ниже нормы.
"Есть карта с погодными аномалиями за два летних месяца – июнь и июль. Если температура выше климатической нормы, то преобладают розовые цвета и оттенки красного. Мы видим, что на большей части территории страны так оно и есть", – добавил Киктев.
Ранее сообщалось, что август порадует россиян теплой погодой. Средние температуры будут выше обычных значений на большей части территории страны. Тем временем в Москве со следующей неделе начнется угасание летнего сезона.
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