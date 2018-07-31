Синоптики рассказали об угасании лета в Москве со следующей недели

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Постепенное угасание сезона начнется со следующей недели. Текущая неделя станет последней по-летнему жаркой, рассказал Агентству "Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Во вторник воздух в столичном регионе прогреется до +25... +27 градусов. В среду потеплеет до +29, в четверг и пятницу – от +28 до +30 градусов.
"И это последний раз, когда мы коснемся верхней черточкой этого диапазона под 30 градусов. Солнце становится все ниже и ниже, и вот эта неделя по сути последняя по-настоящему летняя, хорошая, жаркая, больше таких температур уже не будет", – отметил метеоролог.
В выходные столбики термометров слегка опустятся – до +25... +27 градусов. Впервые на неделе выпадут осадки в виде локальных дождей. На следующей неделе будет от +20 до +25 градусов.
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