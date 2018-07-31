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Август порадует россиян теплой погодой. Средние температуры будет выше обычных значений на большей части территории страны, рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев.

По его словам, температурные показатели августа будут соответствовать норме или немного превысят ее. При этом в Сибири будет прохладней, чем обычно, отметил синоптик.

Киктев напомнил, что июньские и июльские температуры также были выше нормы. Он пояснил, что на климатических картах положительную аномалию температуры принято обозначать цветом – от розового до красного. Нынешним летом, по словам специалиста, климатические карты страны окрасились в "розовый" цвет. "На большей части территории температура выше климатической нормы. Цвет действительно розовый, теплый", – цитирует Киктева Интерфакс.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 30-градусная жара вернется в столицу с четверга, 2 августа. До выходных существенных осадков не ожидается, пообещали синоптики. При этом метеорологи рассказали об угасании лета со следующей недели, отметив, что лишь первые дни августа будут по-настоящему жаркими.

Самый жарким днем в столице с начала года стала суббота, 28 июля. Тогда столбики термометров на главной городской метеостанции поднялись до 31,1 градуса.