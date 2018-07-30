Синоптики рассказали, когда Москву накроет жара в 30 градусов

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Жара выше 30 градусов вернется в столицу с четверга, 2 августа, сообщает Гидрометцентр РФ. При этом в течение всей недели не будет существенных осадков.

Синоптики отмечают, что потепление затронет первую половину текущей недели. Во вторник, 31 июля, потеплеет до 27–28 градусов, в среду – до 29 градусов. С четверга по субботу столбики термометров будут показывать около 31 градуса.

Кратковременные дожди в столичном регионе возможны только во время выходных.

Ранее в столице определили новый самый жаркий день 2018 года, им стала суббота, 28 июля. Температура воздуха на главной городской метеостанции поднялась до 31,1 градуса.