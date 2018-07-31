Июль в Москве стал одним из самых теплых месяцев за 139 лет

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Уходящий июль, по оценкам синоптиков, войдет в топ-25 самых теплых месяцев за последние 139 лет. В нынешнем столетии он займет восьмое место, сообщает "Интерфакс".

Среднемесячная температура в июле на территории Москвы и региона превысила климатическую норму на 2-2,5 градуса.

После 12 часов дня 28 июля на ВДНХ столбик термометра находился на отметке 31,1 градуса, на улице Балчуге – 32,1 градуса.

Главная городская метеостанция (ВДНХ) зафиксировала 93,1 миллиметров выпавших за месяц осадков при норме 94 миллиметров. Самые сильные ливни в столице прошли 19 июля – 24 миллиметра. Однако распределение осадков по Москве было неравномерным. На Балчуге в июле выпало 106,7 миллиметров осадков. Это составило 123 процента месячной нормы.

В районе МГУ при норме 86 миллиметров прирост влаги составил 113,9 миллиметров, или 132 процента. Самый сильный ливень обрушился на центр города в ночь на 8 июля, когда в районе улицы Балчуг выпало 44 миллиметров осадков.

За всю историю метеонаблюдений самый жаркий июль со среднемесячной температурой на 7,8 градуса выше нормы зафиксирован в 2010 году.

Ранее синоптики сообщили о начале угасания лета со следующей недели.