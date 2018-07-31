Июль в Москве стал одним из самых теплых месяцев за 139 лет

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Уходящий июль, по оценкам синоптиков, войдет в топ-25 самых теплых месяцев за последние 139 лет. В нынешнем столетии он займет восьмое место, сообщает "Интерфакс".
Среднемесячная температура в июле на территории Москвы и региона превысила климатическую норму на 2-2,5 градуса.
После 12 часов дня 28 июля на ВДНХ столбик термометра находился на отметке 31,1 градуса, на улице Балчуге – 32,1 градуса.
Главная городская метеостанция (ВДНХ) зафиксировала 93,1 миллиметров выпавших за месяц осадков при норме 94 миллиметров. Самые сильные ливни в столице прошли 19 июля – 24 миллиметра. Однако распределение осадков по Москве было неравномерным. На Балчуге в июле выпало 106,7 миллиметров осадков. Это составило 123 процента месячной нормы.
В районе МГУ при норме 86 миллиметров прирост влаги составил 113,9 миллиметров, или 132 процента. Самый сильный ливень обрушился на центр города в ночь на 8 июля, когда в районе улицы Балчуг выпало 44 миллиметров осадков.
За всю историю метеонаблюдений самый жаркий июль со среднемесячной температурой на 7,8 градуса выше нормы зафиксирован в 2010 году.
Ранее синоптики сообщили о начале угасания лета со следующей недели.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: