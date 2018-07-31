Последний день июля будет жарким и солнечным

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Жаркая солнечная погода ожидается в столице в последний день июля. Температура воздуха 31 числа поднимется до 27 градусов днем, ночью – около 15 градусов.

Существенных осадков не ожидается, как и опасных метеорологических явлений, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Направление ветра будет меняться с северо-восточного на восточное, скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным – 756 миллиметров ртутного столба.

Последний фактор, по данным портала "Метеоновости", может стать единственным источником дискомфорта для москвичей. "Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать недомогание. У лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями могут возникнуть головные боли и боли в области сердца", – отметили синоптики.

Ранее синоптики предупредили, что со 2 августа Москву снова накроет 30-градусная жара. Кратковременные дожди в столичном регионе возможны только в выходные.