В подмосковных реках вода прогрелась до 24 градусов

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В подмосковных реках температура воды достигает 21-24 градусов, наступила кульминация лета, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Гражданам рекомендовали помнить об опасности длительного пребывания на солнце и своевременно переходить в тень.

По прогнозам синоптиков, всю рабочую неделю столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит сухую и жаркую в дневные часы погоду.

Жара выше 30 градусов вернется в столицу с четверга, 2 августа. При этом в течение всей недели не будет существенных осадков.