Форум "Поколение героев" прошел в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В столице впервые состоялся форум "Поколение героев", сообщает Агентство "Москва".

В нем приняли участие ветераны военной службы, ветераны труда, студенты и курсанты. В рамках форума прошли сессии, на которых гости обсудили вызовы современности и встретились с участниками специальной военной операции (СВО).

"Мероприятия подобного рода важно проводить, потому что они направлены на преемственность поколений, встречу с нашими великими героями. И, конечно, для нашей молодежи это крайне важное мероприятие", – сказал зампред комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов.

Прошедшие лекции были посвящены не только патриотическому воспитанию, но и вопросам культуры и развития спорта.

Ранее Владимир Путин наградил Георгия и Анастасию Бегма орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Авторы проекта "АРТ БЕГМА" с 2022 года разрабатывают и публикуют видео, с помощью которых поддерживают проведение СВО. С момента начала проекта они выпустили свыше 100 патриотических произведений.

