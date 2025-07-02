Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 20:03

Общество

Форум "Поколение героев" прошел в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В столице впервые состоялся форум "Поколение героев", сообщает Агентство "Москва".

В нем приняли участие ветераны военной службы, ветераны труда, студенты и курсанты. В рамках форума прошли сессии, на которых гости обсудили вызовы современности и встретились с участниками специальной военной операции (СВО).

"Мероприятия подобного рода важно проводить, потому что они направлены на преемственность поколений, встречу с нашими великими героями. И, конечно, для нашей молодежи это крайне важное мероприятие", – сказал зампред комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов.

Прошедшие лекции были посвящены не только патриотическому воспитанию, но и вопросам культуры и развития спорта.

Ранее Владимир Путин наградил Георгия и Анастасию Бегма орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Авторы проекта "АРТ БЕГМА" с 2022 года разрабатывают и публикуют видео, с помощью которых поддерживают проведение СВО. С момента начала проекта они выпустили свыше 100 патриотических произведений.

В столице состоялся патриотический форум "Поколение героев"

Читайте также


обществогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика