Юные москвичи завоевали более 210 наград на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юные москвичи завоевали 213 наград на межрегиональном этапе чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы", который прошел с 1 по 30 апреля. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные школьники и студенты колледжей взяли 124 золотых, 30 серебряных, 27 бронзовых медалей и 32 медальона за профессионализм. Теперь призеры этапа представят Москву на федеральном уровне.

"Ребята показали высочайший уровень подготовки", – заявила вице-мэр.

Ракова отметила, что чемпионат ориентирован на "реальные запросы рынка труда". Здесь юные москвичи могут показать свои навыки в востребованных специальностях.

Всего в этом году соревновались школьники старше 14 лет и ребята из колледжей из 77 регионов России. В межрегиональном этапе, прошедшем в Москве, участвовали свыше 450 человек. По данным заммэра, москвичи соревновались на базе 17 городских колледжей. Они оснащены новейшими лабораториями и современным оборудованием.

Также Ракова добавила, что в проведении международного этапа чемпионата участвовали около 100 представителей профессиональных сообществ России. Соблюдение правил помогали контролировать эксперты и руководители групп оценки. Всего участников конкурса поддерживали 462 опытных наставника.

Кроме того, в Москве стартовал конкурс "Дизайн-цех". Его участники будут разрабатывать сувенирную продукцию для российских организаций, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры. Прием заявок на участие открыт до 26 мая. Жюри выберет 120 человек, которые объединятся в команды и будут работать над дизайном сувениров.

