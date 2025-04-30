Финал чемпионата "Профессионалы" пройдет в Нижнем Новгороде

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Индустриальный финал чемпионата "Профессионалы" состоится в Нижнем Новгороде. К участию приглашаются молодые специалисты предприятий, сообщается в группе Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству в соцсети "ВКонтакте".

Мероприятия пройдут с 25 по 30 мая по компетенциям креативных индустрий и IT. Команды могут показать себя в шести направлениях: "3D-моделирование для компьютерных игр", "Бережливое производство", "Звукорежиссура", "Моушн дизайн", "Организация экскурсионных услуг", "Программные решения для бизнеса".

В каждой команде – конкурсант и эксперт-наставник. Конкурсант должен быть в возрасте от 22 до 35 лет и работать в сфере, смежной с направлением компетенции. Задача эксперта-наставника – подготовка и представление интересов участника.

Для участия необходимо отправить заявку, в которой следует указать фамилии, имена и отчества членов команды, должности и адреса электронной почты. Заявки принимаются на почту pro@firpo.ru.

Между тем в Москве начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" по направлению "Мастер производственного обучения". К участию приглашаются преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения московских колледжей. Заявки принимаются до 6 мая включительно на официальном сайте конкурса.