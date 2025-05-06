Участник программы "Время героев" стал министром труда и соцразвития Северной Осетии

Фото: телеграм-канал alania_gov

Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Юрий Абаев стал министром труда и социального развития Северной Осетии. Об этом сообщили в телеграм-канале программы.

Абаев прожил в Осетии до 16 лет. Он заявил, что вернуться на малую родину – значит, реализовать свою мечту – работать на благо региона. В новой должности он вместе с командой планирует направить усилия на адаптацию участников СВО к мирной и комфортной жизни.

Герой РФ за выполнение боевых задач также удостоен медали За отвагу и медали Суворова.

О старте кадровой программы для ветеранов и участников спецоперации под названием "Время героев" объявил Владимир Путин. Президент отметил, что ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.

Целью программы является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военных для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

Ранее сообщалось, что кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Эдуард Шонов стал советником столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Он отметил, что программа предоставляет уникальную возможность для участников спецоперации продолжать эффективно работать на благо РФ. Шонов уверен в том, что в новой должности он продолжит работу с инициативами, с которыми его познакомили в рамках стажировки.