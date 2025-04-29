Участник "Времени героев" стал советником департамента предпринимательства Москвы

Фото: пресс-служба программы "Время героев"

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Эдуард Шонов стал советником столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Как отметил Шонов, программа предоставляет уникальную возможность для участников спецоперации продолжать эффективно работать на благо России. По его словам, эксперты помогают определять новое профессиональное направление. Его наставником стала заммэра Наталья Сергунина. Шонов подчеркнул, что она с особым вниманием подошла к формированию плана стажировки.

Участник программы "Время героев" выразил уверенность в том, что в новой должности он продолжит работу с инициативами, с которыми его познакомили в рамках стажировки. Он будет работать с формированием учебного центра беспилотных авиационных систем и продвижением инициатив, которые призваны укрепить технический потенциал столицы.

"Стремление Эдуарда Олеговича внести вклад в значимые для государства проекты, его авторитет, лидерские качества и ответственный подход к делу в сочетании с возможностями столицы будут полезны в решении одной из приоритетных задач для нашей страны – достижении технологического лидерства", – добавила Сергунина.

Ранее участник президентской программы "Время героев" Александр Шептухин получил должность советника главы Федерального агентства воздушного транспорта. Его наставником стал заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, который отметил, что Шептухин хорошо показал себя во время стажировки, и назвал его нацеленным на результат человеком.

