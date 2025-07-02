Авторы проекта "АРТ БЕГМА" получили госнаграды в Кремле

Фото: телеграм-канал "АРТ БЕГМА"

Георгий и Анастасия Бегма решением Владимира Путина награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта "АРТ БЕГМА", автором которого является пара.

"Большое спасибо всем причастным за поддержку!" – сказано в сообщении.

Супруги с 2022 года разрабатывают и публикуют в видеоформате работы, с помощью которых поддерживают проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. С момента создания проекта они выпустили свыше 100 художественных произведений патриотической направленности.

Работы семейной пары постоянно размещаются на крупных российских и зарубежных интернет-ресурсах.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов наградил медалями "Золотая звезда" военнослужащих, проявивших мужество и героизм в зоне СВО. Награждение прошло в госпитале имени П. В. Мандрыка, где проходили лечение военные после полученных ранений.

Высшую госнаграду получил майор Владимир Манохин, который, руководя батальоном, сдержал наступление украинских солдат в районе важного населенного пункта в Херсонской области.

Также медаль была вручена сержанту Сергею Седову, благодаря которому удалось захватить важные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), что помогло стремительно продвинуться вглубь обороны противника.

