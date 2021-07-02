Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мошенники стали звонить своим потенциальным жертвам в самое неудобное для них время, сообщили РИА Новости эксперты Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России.

Злоумышленники совершают звонки ранним утром, ночью и в разгар рабочего дня понедельника, новогодние каникулы, майские праздники или период отпусков, когда людям трудно сконцентрироваться и принять решение.

"Задача злоумышленников – застать жертву в то время, когда ей сложнее всего критически анализировать информацию", – заявила замдиректора центра Анна Горелик.

По ее словам, в таких условиях даже финансово подкованный человек может дать слабину и попасться на удочку злоумышленников. В связи с этим она посоветовала приучить себя не принимать серьезные решения сразу, а брать паузу, чтобы все обдумать или посоветоваться с близкими.

В свою очередь, директор института Владимир Назаров рассказал, что рост числа преступлений, связанных с финансовым мошенничеством, продолжается с прошлого года и только набирает обороты. Он также подчеркнул, что выбор вида мошеннической операции во многом завит от времени года.

"Зимой был всплеск кибермошенничества, весной в разы увеличилась активность телефонных мошенников, сейчас прогнозируют рост преступлений, связанных с онлайн-покупкой туристических продуктов и авиабилетов", – пояснил он.

Назаров напомнил, что эту тему подняли в ходе прямой линии Владимира Путина. Он назвал хорошим сигналом то, что проблема обсуждается на самом высоком уровне. По его мнению, повышение эффективности межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и Банка России позволит не допустить проведения сомнительных банковских операций.

В то же время эксперты отметили, что даже самый пристальный контроль со стороны государства полностью не решит проблему, поскольку свыше 60% несанкционированных операций со счетами совершаются мошенниками с использованием методов социальной инженерии.

"То есть это ситуации, когда главную помощь злоумышленникам по сути оказывают сами граждане, у которых есть абсолютно законное право распоряжаться собственными деньгами. В итоге преступления совершаются руками жертв и более половины из них остаются нераскрытыми из-за невозможности установить личность подозреваемого", – подчеркнул Назаров.

Он добавил, что алгоритмы, по которым действуют злоумышленники, постоянно меняются. Поэтому, чтобы не попасться на уловки преступников, достаточно критически относиться к любым неожиданным звонкам и никогда не сообщать по телефону личную информацию, пароли, коды, любые данные по счету или карте.

Владимир Путин назвал телефонных мошенников, которые обманывают пожилых людей, подонками. Российский лидер увязал рост случаев мошенничества с незаконным оборотом персональных данных.

По его словам, в этом направлении государство, а также правоохранительные органы должны поработать очень серьезно.

