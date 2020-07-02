В Госдуму внесли проект о запрете разглашать профессиональную тайну ФСБ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ФСБ, сообщает "Газета.ру".
Авторы документа – депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин – предлагают внести изменения в статью "О федеральной службе безопасности". Они считают необходимым обязать действующих сотрудников ФСБ и уволенных из органов соблюдать конфиденциальность информации о деятельности службы, составляющей профессиональную тайну.
Согласно документу, к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ или нанести ущерб их репутации. При этом речь не идет о государственной тайне или служебной информации ограниченного распространения.
Отмечается, что подготовленные для размещения материалы о деятельности органов безопасности должны быть оценены соответствующими экспертами, которые изучат материалы и предоставят автору заключение.
"Перечень такой информации, а также порядок проведения экспертизы (оценки) указанных материалов на предмет наличия (отсутствия) в них соответствующей информации определит руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности", – говорится в документе.
В октябре прошлого года глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил запретить экс-сотрудникам ФСБ выезд из России на пять лет. Он уточнял, что это касается сотрудников ФСБ, которые участвовали в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика и торговли оружием.
Депутат пояснил, что данная норма может защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от необоснованных задержаний, уголовной ответственности, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп.
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