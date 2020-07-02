Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Температура воздуха в столице в четверг, 2 июля, будет на 2 градуса превышать климатическую норму. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится влиянием атмосферного фронта, откуда после полудня потянутся массивы грозовых облаков, сопровождаемых скоротечными ливнями и порывистым ветром, что, впрочем, не помешает температурному фону на два градуса превысить свою климатическую норму", – сообщили в метеорологической службе.

Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, воздух в городе прогреется до отметки в 27 градусов тепла – нормой для июля является плюс 25 градусов.

Во второй половине дня 2 июля ожидаются ливневые дожди с грозами, а также порывистый ветер. Атмосферное давление удержится на отметке вблизи к норме и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что в Московской области объявили желтый уровень опасности в четверг, 2 июля. Как сообщили Гидрометцентре, погода потенциально опасна из-за грозы. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00 того же дня.

