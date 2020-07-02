Желтый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень опасности объявили в Московской области в четверг, 2 июля.

Как сообщили Гидрометцентре, погода потенциально опасна из-за грозы. Отмечается, что предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00.

В столичном регионе ожидается до 27 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 6-11 метров в секнду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем – около 50 процентов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что аномально жаркая погода вернется в столичный регион к концу недели.