Поправки очно поддержали 65,9% москвичей – данные 90% протоколов

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Поправки к Конституции РФ в столице поддержали 65,9 процента участников очного голосования, против – 33,1 процента.

Об этом свидетельствуют данные общественного штаба по наблюдению и контролю за общероссийским голосованием в Москве после обработки 90,1 процента протоколов.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после обработки 85 процентов протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,84 процента россиян.

Против проголосовали 21,35 процента. Общая явка составила 65 процентов. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня.

Оно завершилось в 21:00 по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан.

Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сказал, что серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги, не зарегистрировано.