Кокорин начал курс реабилитации в столичном медцентре

Фото: Агентство "Москва"

Александр Кокорин начал проходить реабилитацию в столичном медицинском центре.

"Ему разрешили проходить реабилитацию в учреждении департамента здравоохранения, его вывозят туда (из СИЗО. – Прим. ред.) по графику. Это очень хороший московский центр, его там обследовали и сделали назначения. Когда будет назначена перевозка, тогда он со всеми документами отправится в колонию, и уже, насколько возможно, будет там и завершать", – цитирует Агентство "Москва" уполномоченного по правам человека в столице Татьяну Потяеву.

Комплекс физиотерапевтических процедур Кокорину назначил главный врач ФК "Зенит" Михаил Гришин. По словам специалиста, футболисту нужно увеличить нагрузку на травмированное колено.

Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в течение ближайших дней. Кокорин выразил желание "отбывать наказание в колонии под Белгородом, а не в хозотряде "Бутырки", где для него нет специальности".

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

