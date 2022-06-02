Министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова покинула пост

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Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова покинула занимаемую должность. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

Харламова поблагодарила коллег и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за доверие.

"Я приняла решение двигаться дальше, чтобы получить новые знания и новый опыт", – написала Харламова.

Ранее сообщалось, что Анастасия Татулова написала заявление об уходе с поста омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса. В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова подтвердили, что такое заявление о досрочном сложении полномочий на самом деле существует.

До этого председатель Счетной палаты Алексей Кудрин официально покинул пост декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Кроме того, российский журналист Иван Засурский сообщил, что покинул должность завкафедры МГУ и уехал из страны. Он объяснил причины отъезда стремлением поиска единомышленников и способов продвижения вперед с миссией в области климатических коммуникаций.