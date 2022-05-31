Татулова написала заявление об уходе с поста омбудсмена в сфере МСП

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Анастасия Татулова написала заявление о досрочном сложении полномочий на посту общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса, сообщает ТАСС.

В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова подтвердили, что такое заявление на самом деле существует.

Татулова занимала пост общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса с 28 июля 2020 года. В 2009 году она создала сеть семейных кафе-кондитерских "Андерсон".

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин официально покинул пост декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

В настоящее время обязанности декана факультета исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова. Позднее будут объявлены новые выборы декана факультета свободных искусств и наук.

