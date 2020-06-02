Российские звезды и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции

Телеканал RT подготовил ролик по случаю проведения голосования по поправкам в Конституцию. В нем приняли участие российские артисты и общественные деятели.

Знаменитости зачитали преамбулу основного закона государства.

Среди участников ролика – Ирина Купченко, Иван Охлобыстин, Василий Лановой, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев, легендарный врач-кардиохирург Лео Бокерия, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и другие.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. При этом участки планируется открыть за неделю до этого дня, чтобы развести потоки людей и дать гражданам возможность проголосовать в удобное время.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что всех участников голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты. Это касается как посетителей участков, так и организаторов.

Ожидается, что посещать места для голосования будут по 8-12 человек в час. Кроме того, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, изъявить свою волю граждане смогут бесконтактно.

