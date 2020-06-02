Систему определения COVID-19 в выдыхаемом воздухе разрабатывают в РФ

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В центре имени Кулакова разрабатывают тест-систему для определения коронавируса в выдыхаемом воздухе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова" министерства здравоохранения РФ Геннадия Сухих.
"Мы гордимся тем, что были причастны к созданию очень мощной и чувствительной системы, которая может тестировать до 10 копий вируса в пробирке. Мы гордимся разработками на базе масс-спектрометрии, когда в выдыхаемом воздухе мы пытаемся создать новый совершенно тест, который позволит отойти, возможно, от ПЦР-диагностики", – сказал Сухих.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за последние два месяца в России было выпущено почти 30 тест-систем, способных выявлять коронавирус.
Руководитель ведомства отметил, что подобной скорости от создания до регистрации ранее достичь не удавалось. Он назвал подобную тенденцию "успехом медицинской науки и промышленности России".
В Минздраве сообщали, что большая часть медицинских организаций России работает именно с отечественными тестами на коронавирус. В ведомстве отмечали, что они обеспечивают достоверность диагностики. Кроме того, объемы производства позволяют уйти от зарубежных аналогов.
За прошедшие сутки в России выявлено 9 035 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 6 миллионов случаев коронавируса.
В Москве активно используют искусственный интеллект для диагностики коронавируса
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