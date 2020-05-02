До марта коронавируа в России не было – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До марта коронавируа в России не было. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что некоторые россияне считают себя уже переболевшими COVID-19. Они заявляют, что перенесли болезнь еще в январе-феврале, однако такие варианты исключены.

"Именно этого коронавируса тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано", – сообщила она в эфире телеканала "Россия 1".

При этом Попова добавила, что на сегодняшний день иммунитет к COVID-19 среди россиян есть лишь у небольшой доли от всей популяции. Она заявила, что выздоровление пациентов с подтвержденным коронавирусом – процесс длительный, а потому число поборовших болезнь в стране растет медленно.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 623 случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных в Москве – 5 358. Такое число выявленных заболевших обусловлено именно тем, что в столице было увеличено тестирование.